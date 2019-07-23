Путин поручил отменить категорию «0+»

Президент России Владимир Путин поручил правительству убрать категорию «0+» — «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет» из классификации категорий информации. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Ответственный за выполнение поставленной задачи назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Он должен это сделать до 1 сентября 2019 года, а также доложить о способах улучшить законодательство в сфере защиты детей от вредной информации.

О том, что в маркировке информации трудно разобраться, заявлял президент во время медиафорума «Общероссийского народного фронта». По его словам, разграничение информации должно отвечать здравому смыслу.

Напомним, в декабре 2018 года Роскомнадзор предложил ввести маркировку «от 1 до 3 лет». В России с 2012 год действует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он предполагает деление информации на такие категории: до шестилетнего возраста, для возраста от 6 до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет, запрещенная для детей информация.