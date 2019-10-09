Сбивший девочку депутат Новороссийска снял с себя полномочия

Депутаты городской Думы Новороссийска на внеочередном заседании удовлетворили заявление депутата Виталия Бута о досрочном снятии с него полномочий. Об этом со ссылкой на пресс-службу законодательного органа сообщает «Новороссийский рабочий».

Как сообщал “Ъ-Кубани”, Виталий Бут накануне был арестован на двое суток за невыполнение обязанностей в связи с ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). По данным краевой Госавтоинспекции, 4 октября около 13:10 в Новороссийске он на Land Rover сбил 10-летнюю девочку на улице Героев Десантников. Политсовет Новороссийского отделения «Единой России» после этого приостановил его членство в партии. Девочка получила незначительные травмы, но была доставлена в больницу.

Помимо административного ареста, в отношении Бута направлено в суд для принятия процессуального решения административное дело за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ) и возбуждено административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ).

Дмитрий Михеенко