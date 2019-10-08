Новороссийские «единороссы» приостановили членство в партии депутата за ДТП

Политсовет Новороссийского отделения «Единой России» приостановил членство в партии депутата городской Думы Виталия Бута из-за совершения им ДТП с несовершеннолетней. «Президиум регионального отделения “Единой России” держит ситуацию на контроле», - говорится в официальном сообщении.

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло еще в пятницу, 4 октября. Около 13:10 в Новороссийске 47-летний депутат на Land Rover, двигаясь по улице Героев Десантников, наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи», - рассказали в краевом главке.

В отношении водителя направлено в суд для принятия процессуального решения административное дело за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ). Кроме того, он арестован на двое суток за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), а также в настоящий момент возбуждено административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ).

Дмитрий Михеенко