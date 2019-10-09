Застройщики столкнулись с «потребительским терроризмом»

Застройщики пожаловались вице-премьеру Виталию Мутко на то, что граждане стали чаще требовать от них компенсации, например, за нарушения сроков сдачи объекта. Только за прошлый год арбитражные суды удовлетворили почти 3 тыс. исков к компаниям, и суммы там внушительные. Ситуация для строителей усугубляется еще и тем, что россияне стали передавать свои требования профессиональным юристам, которые добиваются от застройщиков максимальных выплат. Как это работает? И насколько масштабна проблема? Подробности — у Владислава Викторова.

По мнению застройщиков, ситуация с выплатами компенсаций дольщикам переходит все границы. На это указывают цифры: в прошлом году компаниям пришлось заплатить за то, что они не успели сдать объект в срок или некачественно выполнили отделку, больше 3,5 млрд руб. А в 2019 году — уже почти 3 млрд руб. Впрочем, как говорит коммерческий директор компании MR Group Александр Сурменев, проблема носит серьезный характер только для тех, кто действительно нарушает сроки сдачи. Хотя в целом застройщикам не просто отстаивать свои интересы в судах. «Проблема в том, что любые споры на данный момент всегда решаются в пользу покупателя. Но ничего страшного, мы просто стараемся исполнить свои обязательства. Как таковая проблема продолжает развиваться.

Люди перестали быть молчаливыми, они хотят понимать, за что платят деньги и к какому сроку все будет готово — это нормально».

Впрочем, даже несмотря на то, что обычно суды встают на сторону дольщиков, некоторые покупатели не готовы добиваться компенсаций. Например, москвичка Юлия получила квартиру с опозданием на полгода, но ради нескольких тысяч рублей судиться она не стала: «Были, конечно, мысли получить компенсацию, но подумали, что, к сожалению, это бесполезно, вряд ли мы что-то сможем получить. Надо было собирать много документов, кроме того, не стоит забывать про бюрократические проволочки. В итоге, решили ничего не делать».

Как раз, чтобы не тратить свое время, многие дольщики стали активно пользоваться услугами профессиональных юристов. Это позволяет гарантировано получить компенсацию. И, как говорит исполнительный директор и партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко, застройщикам такие процессы обходятся гораздо дороже: «Некоторые юридические компании заключают с гражданами договоры уступки права требования, по которым они получают право взыскивать с застройщика неустойки и обязуются оплатить гражданину часть полученной суммы.

Реакция застройщиков связана с большим числом таких споров, и теперь они пытаются поменять ситуацию и добиться того, чтобы это стало незаконным».

Для этого застройщики хотят разработать единую процедуру решения подобных споров в досудебном порядке, а также создать конкретную методику оценки недостатков объекта. Предполагается, что и сейчас любые споры с застройщиками можно решить в досудебном порядке, но, как рассказал москвич Андрей, обычно это ни к чему не приводит. После трех лет споров жители его дома решили через суд получить возмещения от компании. «У нас в лифтовых холлах окна на мебельных петлях. Прошел год, дом чуть-чуть "подуселся", и больше половины окон просто перестали открываться и закрываться. Мы обращались в управляющую компанию, они первое время что-то делали. Когда пошел третий год, они стали говорить, что мы не можем ничем помочь, во всем виноват застройщик. Жильцы более 40 квартир обратились к юристам, пошли в суд, и, наконец, месяц назад они закончили монтировать все окна»,— говорит Андрей.

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Впрочем, не все в правительстве разделяют позицию застройщиков, а термин «потребительский терроризм» так вообще некоторым показался неуместным. В Роспотребнадзоре сказали, что россиянам это не свойственно. Такое есть только в Европе и США. Тем не менее глава ведомства Анна Попова все равно пообещала проанализировать масштаб проблемы.

По итогам совещания с вице-премьером Виталием Мутко в Российском союзе строителей заявили, что создали рабочую группу по противодействию «потребительскому терроризму» в жилищном строительстве. Там отметили, что ситуация требует правового урегулирования для того, чтобы восстановить права всех участников долевого строительства.