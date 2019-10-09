Путин: оплата труда медиков должна быть справедливой

Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, мотивирующей их к эффективной работе и позволяющей решить кадровый вопрос в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. На ней премьер-министр рассказал президенту о принципах модернизации больниц и поликлиник.

«Очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос»,— цитирует господина Путина пресс-служба Кремля.

Премьер-министр доложил президенту, что в рамках поручения главы государства утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. В рамках подписанного им постановления будет проведена инвентаризация объектов здравоохранения. «Их очень много, и они в очень разном состоянии: какие-то из них приличные, приемлемые, какие-то в весьма и весьма непростом состоянии в настоящий момент находятся, это прежде всего как раз первичное звено — центральные районные больницы, поликлиники»,— рассказал господин Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, затем регионы должны составить новые схемы размещения медицинских объектов. После этого начнется либо строительство новых больниц и поликлиник, либо их модернизация, реконструкция или капитальный ремонт. «Многие из них ремонтировались очень давно, и это, очевидно, требуется»,— заявил господин Медведев. По его словам, власти регионов должны до 1 июля следующего года утвердить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения.

О подготовке модернизации первичного звена здравоохранения читайте в публикации “Ъ” «Повторный визит в поликлинику».