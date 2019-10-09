В Краснодарском крае снизилось количество выданных микрозаймов

За три летних месяца 2019 года на Кубани микрофинансовыми организациями было выдано 57,7 тыс. займов. Это, по данным Национального бюро кредитных историй, на 8,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В целом по России в июне-августе было выдано 4,27 млн микрозаймов, что на 8,3% меньше по сравнению с годом ранее. Сокращение, по данным НБКИ, происходило только в сегментах небольших займов (до 10 тыс. руб. и от 10 до 20 тыс. руб.).

Больше всего выдача микрозаймов снизилась в Кемеровской области (-20,5%), Алтайском крае (-17,2%) и Волгоградской области (-16,8%). Сокращение количества выданных займов до зарплаты происходит на фоне общего снижения рентабельности микрофинансового бизнеса, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что Краснодарский край вышел в число лидеров по росту выдачи займов на покупку нового или подержанного автомобиля. Только в июле 2019 года на Кубани было выдано 2,73 млрд руб. автокредитов, что на 37,2% больше, чем в июле 2018-го (1,99 млрд руб.).

Дмитрий Михеенко