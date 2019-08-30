Рост выдачи автокредитов в Краснодарском крае вырос на 37,2%

Краснодарский край вышел в число лидеров по росту выдачи займов на покупку нового или подержанного автомобиля. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2019 года на Кубани было выдано 2,73 млрд руб. автокредитов, что на 37,2% больше, чем в июле 2018-го (1,99 млрд руб.).

Всего в России за второй летний месяц этого года было выдано автокредитов на 69,5 млрд руб., что на 34,2% больше, чем в июле 2018-го (51,8 млрд руб.). Это, по словам экспертов НБКИ, рекордный показатель за все время наблюдений, начиная с 2014 года.

Краснодарский край по объему выдачи кредитов на покупку авто занимает пятое место после Москвы (7,46 млрд руб.), Московской области (5,44 млрд руб.), Санкт-Петербурга (5,13 млрд руб.) и Татарстана (2,93 млрд руб.). Самый высокий рост выдачи автозаймов был зафиксирован в Калужской (+57,5%), Тверской (+55,6%) и Волгоградской (+48%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что данному росту способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования.

Дмитрий Михеенко