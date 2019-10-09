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ООО «БЭСК Инжиниринг» строит подстанцию 220 кВ в Свердловской области

ВЛ к строящейся ООО «БЭСК Инжиниринг» подстанции 220 кВ в г.Ревде

ВЛ к строящейся ООО «БЭСК Инжиниринг» подстанции 220 кВ в г.Ревде

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») в рамках стратегии выхода на внешний рынок осуществляет строительство крупного энергообъекта за пределами Республики Башкортостан. Силами специалистов компании выполнено проектирование и ведется строительство подстанции 220 кВ в городе Ревда Свердловской области. Заказчиком является подразделение международной сталелитейной компании, крупнейшей металлургической компании Российской Федерации ПАО «НЛМК» - НЛМК-Урал. Строительство новой подстанции обусловлено реализацией стратегии энергетических комплексов группы НЛМК.


ООО «БЭСК Инжиниринг» в течение прошлого года успешно выполнило проектно-изыскательские работы по объекту и в декабре 2018 года выиграло тендер на проведение строительно-монтажных работ и поставку оборудования на данный объект и после закрепления договорных обязательств в кратчайшие сроки приступило к возведению подстанции . На сегодняшний день выполнена основная часть строительно-монтажных работ. В частности, смонтированы два силовых трансформатора установленной мощностью 2х40 МВА, открытое распределительное устройство 220 кВ, литой токопровод наружной установки 6 кВ, устройства релейной защиты и автоматики.

Помимо самой подстанции, построена воздушная ЛЭП 220 кВ. В крайне стесненных условиях действующего производства, городской застройки и сложного рельефа местности установлены семь металлических опор, в данный момент завершается монтаж проводов. Общая протяженность ВЛ составляет более 1,5 км.

В настоящий момент ведутся подготовительные работы по монтажу трансформатора 220 кВ, ведется строительство железобетонного периметрального забора, после чего останется произвести работы по благоустройству и завершить пусконаладочные работы. Срок ввода в эксплуатацию подстанции 220 кВ – декабрь 2019 года.

Стоит отметить, что благодаря хорошей организации работ, качественной работе в установленные сроки, а зачастую и с их опережением, ООО «БЭСК Инжиниринг» заслужило хорошую оценку руководства компании НЛМК и рекомендовано для выполнения работ по объектам энергетики группы НЛМК.

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