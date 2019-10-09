Главбуха агрофирмы «Мысхако» будут судить за уклонение от уплаты налогов

В суд Новороссийска передано уголовное дело в отношении главного бухгалтера ЗАО «Агрофирма “Мысхако”». Женщина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю, главбух агрофирмы в 2017 году внесла в уточненную декларацию по НДС ложные сведения, не отразив суммы налога, подлежащие восстановлению после реализации имущества в рамках конкурсного производства. В результате она уклонилась от уплаты налогов в размере более 89,5 млн руб. В настоящее время наложен арест на имущество предприятия на общую сумму 80 млн руб.

ЗАО «Агрофирма “Мысхако”» признана банкротом в 2014 году. С иском в Арбитражный суд края обратился предприниматель Ковалюк. Предприятие задолжало ему около 94 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», закрытое акционерное общество зарегистрировано в Новороссийске в 1993 году. Его уставный капитал – 10,3 млн руб. По итогам 2017 года (последние данные), выручка компании составила 38,2 млн руб., чистая прибыль – почти 679,9 млн руб. Вместе с тем, кредиторская задолженность ЗАО на тот момент составляла 2 млрд руб.

Василий Хитрых