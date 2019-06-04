На бухгалтера ЗАО «Агрофирма “Мысхако”» завели дело за уклонение от уплаты налогов

Главный бухгалтер ЗАО «Агрофирма “Мысхако”» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в отношении нее возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Следствие считает, что в 2017 году женщина внесла в уточненную налоговую декларацию по НДС ложные сведения. Она не отразила суммы налога, подлежащие восстановлению после реализации имущества в рамках конкурсного производства. В результате налоговая недоимка предприятия составила на 89,5 млн руб.

Следствием назначено проведение бухгалтерской экспертизы, устанавливается имущество, на которое может быть наложен арест, чтобы компенсировать ущерб. Максимальное наказание по инкриминируемой главбуху статье составляет шесть лет лишения свободы.

ЗАО «Агрофирма “Мысхако”» признана банкротом в 2014 году, решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. С соответствующим иском в Арбитражный суд краснодарского края обратился ИП Ковалюк Михаил Анатольевич. Предприятие задолжало ему около 94 млн руб.

Андрей Ульченко