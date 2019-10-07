Экологи собрали с петербургской акватории более тонны нефтепродуктов за неделю

За прошедшую неделю, с 30 сентября по 6 октября, экологическая аварийная служба СПб ГУП «Экострой» получила 193 обращения от граждан по вопросам экологической безопасности. Специалисты выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации 34 раза, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Кроме этого, экологической аварийной службой ГУП «Пиларн» ликвидирована аварийная ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов в акватории Обводного канала в районе Пенькового моста в Кронштадте. Там собрано 1 тыс. кг нефтеводяной смеси и 400 кг загрязненного нефтепродуктами мусора. Также разливы нефтепродуктов были ликвидированы на акваториях реки Невы (1350 км), Обводного канала в районе БЦ «Варшавский экспресс», Екатерингофки в районе улицы Калинина, дом 13 и в акватории реки Фонтанки в районе дома №48.

Всего за минувшую неделю комитетом по природопользованию было выдано 26 предписаний, 59 предостережений, вынесено 32 постановления и наложено штрафов на сумму более 500 тыс. рублей.