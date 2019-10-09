Депутат Юмашева призвала к продолжению взаимодействия с США

Депутат Инга Юмашева, которую допрашивало ФБР, заявила журналистам, что в Госдуме выступают за продолжение взаимодействия с США, передает корреспондент “Ъ”. Госпожа Юмашева сделала свое заявление после заседания Совета Госдумы, на котором рассказала подробности своего допроса в аэропорту Нью-Йорка.

«Мы основываемся на том, что нам нужно продолжать взаимодействие. Мы не должны поддаваться на провокации спецслужб, мы должны развивать каналы диалога, но при этом быть готовыми к провокациям, потому что таково есть современное состояние российско-американских отношений,— заявила депутат.— К сожалению, это так». «Диалог мы будем вести с теми здравыми силами американского общества, которые к нему готовы»,— добавила госпожа Юмашева.

Напомним, 6 октября Инга Юмашева прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка ее допросил сотрудник ФБР. МИД РФ назвал действия США «очередной враждебной акцией» и выразил «решительный протест». Кремль также посчитал допрос неприемлемым. В ФБР от комментариев отказались.

Подробнее об инциденте в американском аэропорту — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».

Андрей Винокуров