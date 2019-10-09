Фигурант дела о нападении на Кашина заочно арестован

Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бывшего начальника службы безопасности ОАО «НТЦ ''Завод Ленинец''» (сейчас — АО «Заслон») Александра Мешкова по обвинению в организации похищения своего начальника Александра Горбунова, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Господин Мешков обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека организованной группой). По версии следствия, он привлек к похищению господина Горбунова восемь человек, которые в июле 2018 года получили от шести до шести с половиной лет лишения свободы. Сейчас Александр Мешков находится в международном розыске. В интервью “Ъ” в 2015 году он рассказывал, что решил похитить своего начальника, чтобы на него не свалили дело о покушении на журналиста “Ъ” Олега Кашина в 2010 году.

Олега Кашина избили арматурой возле его дома в Москве в ноябре 2010 года, журналист тогда работал в “Ъ”. В результате он получил многочисленные переломы, потерял фалангу пальца и несколько дней провел в коме.

Похищение Александра Горбунова было совершено в 2014 году. По версии следствия, обвиняемые хотели добиться от Александра Горбунова сведений о его бизнесе, а также признания в организации покушения на господина Кашина. Среди фигурантов были Данила Веселов и Михаил Кавтаскин, которые также обвиняются в исполнении нападения на журналиста.

В 2015 году Олег Кашин заявил, что, по его информации, исполнителями нападения на него были трое сотрудников службы охраны Механического завода, входящего в холдинг, принадлежащий родственникам тогдашнего губернатора Псковской области Андрея Турчака. Мотивом нападения он назвал месть за конфликт с главой региона: журналист употребил в его адрес нелестный эпитет и отказался извиняться. Официальное расследование до сих пор не завершено.

Подробности дела о похищении Александра Горбунова — в материале “Ъ” «Покушение на журналиста осталось за "Заслоном"».