По факту аварии в Ленобласти, в которой погибли три человека, возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту автомобильной аварии во Всеволожском районе, в результате которой погибли три человека. Как сообщили в полицейском главке, дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним, смертельное ДТП произошло во вторник, 8 октября, в 15:09 на 250-м км автодороги «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти — на трассе столкнулись автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 48-летнего водителя коммерческой фирмы и Mitsubishi L200. В результате аварии 43-летний водитель Mitsubishi и два его пассажира, мужчины 29 и 41 года, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Mercedes не пострадал.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ближайшее время наиболее загруженные трассы Ленобласти будут оборудованы камерами контроля скорости.