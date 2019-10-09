Суд за нарушения приостановил деятельность пиццерии в центре Петербурга

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «23 сантиметра». Поводом для такого решения стал доказанный факт допущенного компанией правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

В ходе внеплановой проверки, проведенной после обращения одного из жителей дома по Большой Конюшенной улице, д.2, лит А, где размещается пиццерия, владельцем которой является указанная коммерческая компания, было выявлено, что в жилые помещения в результате ее деятельности проникают шум от эксплуатации вентиляционного оборудования и запахи от приготовления пищи. При этом система канализации предприятия оказалась объединена с общедомовой, погрузо-разгрузочные работы осуществлялись со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, пищевые отходы складировались в общедомовые мусорные контейнеры, а для приготовления блюд предприятием использовалась дровяная печь.

Правонарушитель сообщил в свою защиту, что в настоящее время в РФ отсутствуют внятная разрешительная или регламентирующая документация относительно возможности либо невозможности использования дровяных печей. В этой связи бизнес самостоятельно разрабатывает и согласовывает в установленном порядке внутренние документы, пояснили в компании. Кроме того, ответчик обратил внимание на тот факт, что за все время функционирования пиццерии к компании не было предъявлено ни одной претензии в части нарушений требований пожарной безопасности.

Тем не менее, суд назначил ООО «23 сантиметра» наказание в виде приостановления деятельности пиццерии сроком на два месяца.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за допущенные многочисленные санитарные нарушения в Петербурге была оштрафована другая пиццерия — Chorizo Pizza в Петроградском районе города.