Россию «подвел» инвестклимат

Плохой инвестклимат помешал России подняться в рейтинге конкурентоспособности. Страна осталась на 43-м месте в списке Всемирного экономического форума, как и в прошлом году. «Поддержали» Россию в основном макроэкономические показатели: инфляция, государственные инвестиции и динамика ВВП, а тормозит страну ухудшающийся бизнес-климат. “Ъ FM” попросил ведущих экономистов, глав корпораций и крупных бизнесменов прокомментировать данные рейтинга и выделить главные, на их взгляд, помехи для развития экономики.

По мнению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, сейчас в России развивается поддержка инвесторов, но этого пока недостаточно: «Мне кажется, мы давно уже прошли тот период, когда считали, что именно иностранные инвестиции будут основным драйвером нашего движения вперед. Сегодня собственные источники российских компаний и инвестиционные расходы государства существенно больше. Поэтому нам нужно думать, как улучшить объем и структуру инвестиций. С точки зрения поддержки инвесторов, Россия, мне кажется, оторвалась от многих других стран, но все равно чего-то не хватает: недостаточно активно проходят структурные реформы, мы по-прежнему остаемся страной, ориентированной на базовые отрасли, например, энергетику».

Именно показателям инвестклимата авторы рейтинга в этом году отдали больший приоритет — и в России они ухудшаются. Например, выросли регуляторная нагрузка на бизнес, уровень организованной преступности и коррупции, надежность полиции снизилась, как и уровень защиты собственности и интеллектуальных прав.

Но есть и другие факторы, говорит председатель совета директоров «Корпорации АЕОН» Роман Троценко: «Государственное регулирование не является единственным фактором. На инвестиционный климат влияет обычно четыре фактора. Первый — это возможность найти длинные деньги. Второй — найти дешевые деньги, потому что сложные проекты не могут осуществляться при ставках в 10% и выше. Третий — чтобы не менялся какое-то время таможенный и налоговый режимы в стране. И четвертый — чтобы была судебная власть, то есть можно было бы подать просьбу в арбитраж. Проблемы у нас с первыми двумя факторами.

Для нас пока недоступны длинные деньги и деньги дорогие, а это является самым важным фактором, который влияет на развитие конкуренции и на запуск новых мощностей. Наш прогноз: в ближайшие три года мы увидим существенное снижение банковских ставок».

Шесть лет назад Россия резко продвинулась в рейтинге мировой конкурентоспособности: с 64-го на 53-е место. Но, как напоминает газета «Ведомости», и тогда авторы списка отмечали похожие проблемы: коррупция, фаворитизм, недоверие к судебной системе.

Последний пункт сильнее всего влияет на инвестклимат в стране, считает глава комитета по оценке регулирующего воздействия «Деловой России» Алексей Головченко: «Инвестклимат, естественно, ухудшается, и мы видим, что инвестиции в основные средства у предпринимателей снижаются катастрофически.

Это означает, что бизнес выводит деньги из своих предприятий, то есть предприятия не инвестируют в будущее.

Почему это происходит? Первое – это не просто плохая работа судебной системы в России, а, можно сказать, ее отсутствие. Судьи, когда у них идет судебное разбирательство с предпринимателем, прямо в процессе консультируют государственные органы, что абсолютно запрещено по закону, так как у нас есть понятие “состязательности сторон”. Мы видим, когда судьи засуживают предпринимателей в интересах государства. К чему это приводит? К росту коррупции, потому что, когда предприниматель понимает, что в спорах с государством в суде он не может добиться результата, он платит взятку этому госслужащему, чтобы не пришлось с ним судиться.

Предпринимателя загоняют в ситуацию, когда он в суде не добьется справедливости, и поэтому “заливает” просто все взятками.

Если есть возможность, нужно обращаться в Европейский суд по правам человека или использовать не российскую юрисдикцию для судебных разбирательств. В России решения ЕСПЧ выполняются».

Проблемы с преследованием предпринимателей давно обсуждают в правительстве. Так, на недавнем Петербургском экономическом форуме первый вице-премьер Антон Силуанов анонсировал предложения по декриминализации и снижении рисков привлечения предпринимателей к уголовной ответственности. Но конкретные предложения пока не представлены.

При этом говорить о том, что ничего не делается, нельзя, считает председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков: «Что-то меняется, что-то ухудшается, что-то улучшается, как и в любой другой стране. Если начнут заниматься проблемами коррупции или регуляторной нагрузки, то положение изменится. Если не будут ничего делать, то оно останется прежним. Я так же, как и все остальные, недоволен, когда эти проявления вижу в работе. Но сказать, что они полностью парализуют процесс, тоже не могу — работа движется — просто не с той скоростью, с какой хотелось бы».

Чтобы стимулировать развитие инвестиционного климата, в России необходимы несколько реформ, считает ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров: «Частично согласен, что с инвестклиматом у нас не все хорошо. Это признается не только экономистами, но и практикующими специалистами, да и министерство, ведомства тоже проблему не отрицают. Она заключается в том, что спрос на инвестиции, несмотря на обилие свободных денежных средств у предприятий, населения и даже у государства, не наблюдается. Есть еще доклад о том, что темпы роста экономики России, по прогнозам Георгиевой, нового руководителя Всемирного банка, составляют 1%.

Это недопустимо низкие темпы роста для такой экономики, как наша.





Здесь, я считаю, нужна новая денежно-кредитная политика. Необходима и инвестиционная активность государства, правительства».

По данным анонимного опроса Федеральной службы охраны, 85% предпринимателей, столкнувшихся с судебным преследованием, считает ведение бизнеса в России небезопасным. Почти для половины участников опроса уголовное дело закончилось не приговором, а потерей бизнеса.

Кирилл Абакумов, Сергей Гусев, Анна Никитина