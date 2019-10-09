ФАС согласовала продажу контрольного пакета акций «Трансконтейнера» группе «Дело»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала согласие группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева на покупку контрольного пакета акций (50% плюс 2 акции) ПАО «Трансконтейнер», сообщила пресс-служба компании.

«Мы благодарим ФАС за кратчайшие сроки рассмотрения нашего ходатайства и за конструктивное взаимодействие»,— заявил гендиректор «Дела» Игорь Яковенко (цитата по «Интерфаксу»).

На данный момент контрольный пакет принадлежит РЖД, еще 24,7% владеет «Енисей Капитал», ВТБ — 24,8%. Аукцион по продаже 50% плюс 2 акции пройдет 27 ноября 2019 года, проводить его будет «ВТБ Капитал». Стартовая цена пакета акций составляет 36,2 млрд руб.

В апреле “Ъ” писал о проекте директивы правительства совету директоров РЖД по продаже контрольного пакета акций «Трансконтейнера». Бенефициарами участников аукциона должны быть граждане России, не аффилированные с морскими контейнерными линиями, но либо уже имеющие 20% в «Трансконтейнере», либо профессиональные участники рынка, владеющие вагонами или контейнерным терминалом.

Подробнее о продаже контрольного пакета акций «Трансконтейнера» — в публикации “Ъ”.