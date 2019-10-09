Матвиенко: введение штрафов для Google и Facebook соответствует международной практике

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что введение наказания в отношении Google и Facebook за нарушение российского избирательного законодательства соответствует международной практике. Госпожа Матвиенко уверена, что введение штрафных санкций против корпораций не отпугнет международные интернет-компании, работающие в России.

«Речь идет о выработке правил игры для международных корпораций, особенно интернет-корпораций, работающих в виртуальном пространстве, и регулировании их деятельности в соответствии с национальным законодательством. Такая работа ведется во всех государствах, это нормальная международная практика»,— цитирует спикера Совфеда «РИА Новости».

Госпожа Матвиенко указала, что говорить о размерах штрафов пока что рано. «Это надо обсуждать, но, безусловно, надо пытаться использовать возможности диалога, чтобы они работали в юридически корректном поле в соответствии с российским законодательством»,— сообщила она.

Спикер Совфеда считает, что любое государство должно иметь набор инструментов влияния на зарубежные компании, нарушающие правила. «И такие инструменты должны быть сформированы. Тем более что речь идет о тех компаниях, которые — это доказано и подтверждено комиссией Совета федерации — допустили нарушения законодательства в сфере вмешательства во внутренние дела РФ и в выборы. Вот здесь должен быть не только диалог, но и соответствующие механизмы наказания»,— сказала госпожа Матвиенко.

В сентябре комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства во внутренние дела России предложила ввести штрафы для иностранных интернет-ресурсов «за вмешательство в дела» РФ. Члены комиссии выразили убеждение, что Google и Facebook предоставляли площади для размещения рекламы в ходе предвыборной кампании в России.

Подробнее — в материале “Ъ” «Google и Facebook хотят наказать рублем».