Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, где можно приобрести самую дорогую и самую бюджетную недвижимость.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в городе, в старых его границах, за полтора года выросла на 10% и теперь составляет 308 тыс. руб. за кв м. При этом разные районы показали разную динамику повышения и снижения цен.

В топ-10 самых дорогих районов практически нет существенных изменений, говорят аналитики компании «Азбука Жилья». В основном поменялись местами в рейтинге только локации. Тройка лидеров, ожидаемо, осталась прежней. Якиманка — традиционно самый дорогой район столицы. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигает почти 620 тыс. руб. Далее по списку — Хамовники и Арбат. У них средняя стоимость квадратного метра зафиксирована на уровне 605 тыс. и 583 тыс. руб. соответственно. Но выбыл Гагаринский район, хотя еще год назад он занимал десятую позицию. На его место встала Таганка.

Традиционно в десятку самых бюджетных районов вошли локации у МКАД и за ним. Капотня и Некрасовка — бессменные лидеры по самой низкой средней стоимости квадратного метра. 138 тыс. и 136 тыс. руб. за квадрат. На третьей позиции — Бирюлево Западное. Район обошел Бирюлево Восточное. Выбыли из списка район Северный, Солнцево и Вешняки. При этом появились Новокосино и Бибирево.

За полтора года самым стабильным в плане цен районом оказался Алексеевский. Почти не снижается стоимость в Ховрино и Черемушках. А самый заметный скачек цен вниз зафиксирован в таких районах, как Донской, Гагаринский, Котловка и Мещанский.