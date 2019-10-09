«Уникальный язык дизайна»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, есть ли общие черты у автомобилей разных марок.

Когда на автомобильных выставках мне удается поговорить с дизайнерами автомобилей, я задаю им один и тот же провокационный вопрос. Спрашиваю, могут ли они назвать какие-то модные сегодня художественные приемы в создании формы кузова или его декора, которыми пользуются все, независимо от марки? Дизайнеры обычно делают строгое лицо и говорят, что за других они ответить не могут, но бренд, который они представляют, имеет свой уникальный язык, который отражает ДНК марки и который передается от модели к модели, от одного поколения к другому.

Помню, лет десять назад я брал интервью у главного художника Volvo Стива Маттина и спросил его про повторители поворотов на корпусах внешних зеркал. Первыми они появились на Mercedes Е-класса, а потом так стали делать все. «Так это я придумал»,— хмуро, но не без гордости, заметил господин Маттин. И тут я вспомнил, что до шведов Стив действительно работал на немцев. А с 2011 года он успешно трудится в Тольятти. И все современные машины марки Lada — это его рук дело. А теперь, внимание: попробуйте найти общие черты у автомобилей марки Mercedes-Benz нулевых годов, у Volvo S60 и XC60 десятилетней давности и современными Lada Vesta или Lada X-Ray. Если вы их не найдете, то у каждой марки действительно есть тот самый уникальный язык, а сам дизайнер на нем просто разговаривает.

Эти давние истории я вспомнил на днях, получив пресс-релиз, что шеф-дизайнер марки Rolls-Royce Йозеф Кабан покинул свой пост. Куда он ушел работать, для этой истории не столь важно. Знаменитый автомобильный художник явно без работы не останется. Любопытно другое: в Rolls-Royce он проработал меньше года. Зато до этого десять лет был главным художником марки Skoda. Так что теперь, когда появится новый Rolls-Royce, можно будет еще раз проверить, не выдумка ли тот самый ДНК марки. Вдруг в автомобилях из Гудвуда все же обнаружатся какие-то черты машин из города Млада-Болеслав.