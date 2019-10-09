В городах Татарстана могут ввести самообложение жителей для реализации программы «Наш двор»

Глава комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике Александр Тыгин предложил ввести самообложение населения для софинансирования заявленной партией «Единая Россия» накануне выборов в региональный парламент программы «Наш двор». В рамках нее планируется за три года благоустроить все дворы многоквартирных домов в республике.

Сегодня на заседании своего комитета господин Тыгин попросил министерство финансов Татарстана рассмотреть возможность распространения на жильцов многоквартирных домов института самообложения, сейчас действующего лишь в сельских поселениях, сообщает «Бизнес Онлайн».

На заседании первый замглавы минфина региона Марат Файзрахманов доложил, что в 2020 году программу «Наш двор» планируют профинансировать в сумме 17 млрд руб. По его словам, на 2020 год программа уже верстается: в начале ноября должно стать известно число дворов, список работ и расходы по городам республики.

Напомним, что программа «Наш двор» была анонсирована лично президентом республики Рустамом Миннихановым. Он говорил, что 50 млрд руб. на нее выделит АО «Связьинвестнефтехим», которым владеет правительство Татарстана, из дивидендов на принадлежащий компании пакет акций «Татнефти» .

"Ъ-Казань"