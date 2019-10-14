Миграционный маневр

Кем станут переселенцы, которых намерено призвать в страну правительство,— спасителями или штрейкбрехерами по отношению к отечественным специалистам? Как минимум для одной профессиональной сферы — медицинской — такая постановка вопроса выглядит не странной, а вполне логичной.

Светлана Сухова

В преддверии назначенного на конец октября Госсовета по вопросам здравоохранения Минтруд России выложил в Сеть проект приказа с перечнем профессий, обладатели которых смогут претендовать на получение российского гражданства в ускоренном порядке. Как выяснилось, Отечеству требуются математики, монтажники, слесари, техники, электрики и даже энтомологи (полный список — в подверстке). Однако при всем разнообразии все же именно медработники — особая статья. Большинство из указанных в документе Минтруда 135 «дефицитных» специальностей — медицинские.

Чтобы понять, откуда взялась такая профессиональная прореха, «Огонек» для начала обратился в Минтруд за разъяснениями по поводу проекта перечня специальностей, обладатели которых могут претендовать на получение российского гражданства в ускоренном порядке. Разговор с ведомством сложился занятный.

— В чем причина появления нового документа?

Владимир Назаров, экономист

— Действующий перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, утвержден приказом Минтруда России от 13 июля 2015 года (№ 446н). С 2015 года в него не вносились изменения и дополнения. Необходимость актуализации перечня зафиксирована в плане мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019– 2025 годы (распоряжение правительства Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 265-р). Кроме того, разработка соответствующего проекта приказа обуславливается вступлением в силу 2 октября 2019 года Федерального закона № 165-ФЗ, предусматривающего предоставление квалифицированным специалистам права на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

— В чем состоит упрощение?

— В случае осуществления в течение года трудовой деятельности по профессии, специальности (должности), включенной в перечень, иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, вправе обратиться в соответствующий территориальный орган МВД России с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке без необходимости проживать на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно.

— Если анализировать перечень, то он явно имеет «медицинский акцент». Чем это вызвано и как соотносится привлечение иностранных специалистов с проведенной в последние годы оптимизацией в системе здравоохранения, одной из причин которой был вроде бы переизбыток аналогичных специалистов в России?

— По данным Федеральной службы по труду и занятости, численность граждан, признанных в установленном порядке безработными и ищущих работу, зарегистрированных в органах службы занятости, указавших профессию врача как желаемую при трудоустройстве, составляет порядка одной тысячи человек. При этом потребность в специалистах в области здравоохранения для замещения свободных рабочих мест в разы больше.

В этой связи с учетом необходимости привлечения соответствующих квалифицированных специалистов из-за рубежа на основании предложений Минздрава России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечень планируется дополнить. Вместе с тем в случае появления конкуренции среди иностранных и российских граждан при трудоустройстве в сфере здравоохранения и появлении напряженности на рынке труда министерством достаточно оперативно может осуществляться корректировка преференциального списка профессий…

То, что отечественное здравоохранение лихорадит, вообще-то не секрет: скандалы следуют один за другим (из-за низких зарплат, административного произвола, потогонной системы и т.д.). Последний из крупных — угроза массового увольнения врачей и медсестер из НИИ детской гематологии и онкологии имени Блохина. И как тут, спрашивается, могут помочь мигранты? Разве их приток способен нормализовать ситуацию?

На врачебных форумах в соцсетях проблема обсуждается эмоционально, звучат и неожиданные ответы на эти вопросы. Ну, например, такой: привлечение мигрантов — это попытка властей заставить строптивых смириться перед угрозой потери работы.

Чтобы понять, какова реальная ситуация в самой гуманной из всех профессий, «Огонек» обратился за разъяснениями к замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимиру Назарову — одному из авторов доклада «Основные направления развития системы здравоохранения России: тренды, развилки, сценарии», который, по слухам, будет использован в качестве рабочего материала и на предстоящем Госсовете.

— Владимир Станиславович, как так получается, что медиков в России, согласно официальным данным, в 1,5 раза больше, чем в США, а власти говорят о дефиците специалистов?

— В России есть переизбыток медработников одних специальностей и нехватка других. Кроме того, медперсонал неравномерно распределен по территориям: есть территории, где его много и даже слишком много, а есть такие, где ощущается острая нехватка специалистов. Иными словами, речь идет о несбалансированности по профессиональным компетенциям и по территориальному размещению медперсонала.

— Оптимизация эти проблемы не решила?

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— Оптимизация — это совсем про другое. Да и с ней не все гладко. К сожалению, в последние годы естественные процессы оптимизации были искусственно ускорены, так как региональные власти должны были отчитаться об исполнении прошлых майских указов президента. В ряде случаев увеличение зарплаты медикам происходило за счет сокращения их численности и увеличения совместительства. Ради достижения этой цели сокращения проводили даже там, где наблюдается нехватка медперсонала. Проблему несбалансированности все это решить не могло.

— Где дисбалансы проявляются сильнее всего?

— Прежде всего в поликлиниках. С одной стороны, по сравнению с зарубежными странами у нас много врачей- специалистов, при этом россияне жалуются на длинные очереди для записи к ним, что и дает властям повод говорить о дефиците кадров. На самом деле причина — в неправильной загруженности специалистов, в том, что терапевты наделены слишком малым числом функций в сравнении с их западными коллегами и одновременно перегружены бумажной работой. Российский терапевт — это почти диспетчер, чья задача выслушать жалобу и направить пациента к профильному специалисту. Это приводит к тому, что у специалистов — избыточная нагрузка и к ним долгие очереди. На самом деле, по международным нормам их в России даже слишком много, а некоторых специальностей, например врач УЗИ, в развитых странах просто нет — там подобные обследования делают врачи общей практики или медсестры.

— Но в таком случае достаточно просто грамотно перераспределить имеющиеся ресурсы. Или без мигрантов все же не обойтись?

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— Без масштабной инвентаризации ответить на этот вопрос сложно. По моему мнению, прежде чем совершать какие- либо действия: упрощать порядок въезда для представителей определенных профессий или перемещать медперсонал из точки А в точку Б, требуется не только все посчитать, но и, для начала, увеличить финансирование здравоохранения как такового (понимаю, что свежим такое предложение назвать затруднительно, но оно чрезвычайно актуально: уровень госфинансирования российского здравоохранения едва переваливает за 3,5 процента ВВП, тогда как, для сравнения, в Восточной Европе тратят 5–6 процентов ВВП). С большим объемом финансирования и лучшим пониманием размещения ресурсов по территории можно будет делать следующий шаг: решать, сколько нужно мигрантов и каких. Понимая при этом, что без притока иностранной рабочей силы сегодня не обходится ни одна развитая экономика — это общемировая практика. В Германии, например, довольно большое количество врачей — выходцы из Польши и Турции; немецкие врачи не против того, чтобы поработать в клиниках США. А в ряде стран Запада, где наблюдается нехватка медперсонала, и вовсе пользуются услугами мигрантов в «удаленном доступе». Так, например, США берут на аутсорсинг сall-центры в Индии и так разгружают своих высокооплачиваемых врачей: американские доктора диктуют данные для заполнения карт пациента, а в Индии их заносят в компьютеры.

— Может, стоит перенять опыт и открыть call-центры, скажем, в Киргизии или Таджикистане?

— По моему мнению, лучше открывать такие центры в России, да и мигранты для этого не нужны: можно разгрузить московских или питерских врачей, подрядив заполнять медкарты жителей регионов или просто менее квалифицированный персонал в тех же регионах, у которого зарплаты не сравнимы со столичными врачами. Уверяю вас, желающие найдутся. Или можно пойти другим путем — в рамках модного «цифрового тренда» использовать искусственный интеллект: работу будет производить компьютер, если в нем будет программа распознавания голоса. В любом случае цель подобных действий — повысить эффективность работы высококвалифицированных специалистов. Но все же совсем без миграции вряд ли удастся обойтись, хотя я не стал бы рассматривать ее как основной способ решения проблем отечественного здравоохранения. Куда важнее сегодня усилить контроль за тратами и без того скудных бюджетных средств. Ведь нередки случаи, когда главврачи избыточно повышают зарплаты себе и административному персоналу клиники, а врачам и медсестрам остаются крохи. За такие деньги квалифицированный специалист работать не будет.

— Ключевое слово — квалифицированный…

— Контролировать профессионализм приезжающих, конечно, следует. И не только дипломы, но и, возможно, даже ввести переэкзаменовку по каким-то предметам или навыкам, чтобы они могли их подтвердить. С другой стороны, сильно задирать планку в требованиях тоже не стоит.

— В соцсетях звучит упрек: власти не намерены платить больше «своим», поэтому и зовут «чужих». На ваш взгляд, справедливы ли опасения, что мигранты станут штрейкбрехерами по отношению к отечественным специалистам?

— Рискну предположить, что власти намерены направить миграционный поток в села и в дальние труднодоступные территории. Не секрет: отечественные специалисты не горят желанием туда ехать. Развилка ведь простая: либо для решения проблемы вводить, как в советские времена, поствузовское распределение (с обязательством для специалиста отработать столько-то лет, где родина прикажет, и только после этого его смогут взять на работу в столичную клинику), либо набирать мигрантов. Впрочем, и при этом требуется серьезно повысить и уровень жизни в таких «медвежьих уголках», и их инфраструктурную доступность. Это долгий процесс.

Иное дело — урегулировать численность медперсонала. Это можно сделать быстро и без особого вмешательства со стороны государства, если в системе здравоохранения начнут действовать экономические стимулы. Бюджетные средства в регионах делятся в ручном режиме между медучреждениями, так что в итоге создается искусственная загруженность одних и отсутствие нагрузки у других.

— Отчего так происходит?

— Российское здравоохранение регионально фрагментировано: учредителями большинства медучреждений являются субъекты РФ. И ситуация с оптимизацией продемонстрировала, что бывает, когда региональные власти вдруг оказываются заинтересованы в том, чтобы выдать нужную отчетность, а не навести порядок в своем «доме». Власти далеко не всегда направляют финансовые потоки в более эффективные клиники. Им важно загрузить действующую сеть, выполнить требования указа по заработной плате.

— Выходит, все зависит от местного начальника: если он грамотный и знающий, процесс идет, если нет, то будут делать ставку на мигрантов?

— Абсолютно верно. Если властям будет выгодно набрать мигрантов, наберут. Если будет выгодно увеличить зарплату отечественным специалистам, увеличат. Но все же надо иметь в виду: за счет мигрантов проблему не решить — желающих не так много. Точнее, людей, способных соответствовать критериям и обладающих дипломами. В целом поток миграции сокращается, а уж дипломированный медперсонал — редкий «товар». Дворника же в операционную никто не поставит…

— Картина в целом получается печальная: оптимизация с реальными проблемами отрасли не связана, комплексной программы реформирования не сверстано, кадровый дефицит прогрессирует, а на миграцию надежды слабые. И?

— Надо в первую очередь задействовать внутренние ресурсы. Можно, к примеру, перенять опыт Запада и сделать ставку на увеличение численности врачей общей практики. В ряде стран с наиболее развитой политикой замещения (в Дании, Исландии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Финляндии, Швейцарии) так называемый врач первичного контакта (аналоги отечественного терапевта) самостоятельно ведет более 90 процентов случаев. В странах Центральной и Восточной Европы (Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии) давно отказались от участковых терапевтов в пользу семейных врачей, которые помогают и взрослым, и детям, предоставляют услуги в области планирования семьи, ведения беременности и патронажа новорожденных, амбулаторной хирургии, проводят диагностику (анализы крови, ЭКГ) и интерпретируют результаты. К тому же на Западе активно перераспределяют услуги между различными уровнями системы здравоохранения. Например, переводят их из стационарных в амбулаторные условия, а услуги, ранее оказываемые врачами-специалистами, передают на исполнение тем же терапевтам или семейным докторам.

России с ее плотностью населения для решения проблем отечественного здравоохранения стоит сделать упор на развитие новых технологий, прежде всего телемедицины и парамедицины. И еще из очевидного: в условиях плохой транспортной инфраструктуры простейшими медицинскими знаниями должны обладать пожарные, полицейские и учителя. Это поможет в критической ситуации хотя бы своевременно связаться со специалистом и провести минимальные манипуляции, спасая кому-то жизнь.