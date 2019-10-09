Polestar подготовила фирменный тюнинг для Polestar 2

Компания Polestar (ранее придворное тюнинг-ателье Volvo, ставшее отдельным суббрендом) официально представила заводской тюнинг для своей новой модели Polestar 2.

В набор Performance Pack для фастбека вошли усиленные передние тормоза Brembo с золотистыми суппортами, регулируемые амортизаторы Ohlins, 20-дюймовые колесные диски и золотистые ремни безопасности.

Напомним, Polestar 2 был представлен в начале 2019 года. Полноприводный автомобиль оснащается 408-сильной силовой установкой из двух электромоторов и аккумулятором на 78 кВт/ч, обеспечивающим запас хода до 500 км.