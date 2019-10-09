Bonduelle открыл завод замороженных овощей в Белгородской области

Компания Bonduelle 9 октября открыла завод по производству замороженных овощей в городе Шебекино Белгородской области, сообщает региональный департамент экономразвития. По словам гендиректора Bonduelle в Евразии Екатерины Елисеевой, «новый завод позволит компании увеличить ассортимент производимых замороженных овощей, используя локальное сырье».

В июне 2019 года компания приобрела за 444 млн руб. обанкротившийся Шебекинский овощной комбинат и модернизировала его для локализации производства замороженных овощей в России. По данным облправительства, предприятие теперь может выпускать до 10 тыс. т замороженной продукции в год. На нем будут работать около 50 постоянных сотрудников и более 80 сезонных.

«Инвестиционная политика в регионе ориентирована на привлечение "качественных" инвестиций, связанных с созданием высокопроизводительных рабочих мест… открытие завода Bonduelle в нашем регионе наглядное тому подтверждение»,— сказал на церемонии открытия вице-губернатор, руководитель департамента экономразвития Олег Абрамов.

Сергей Калашников