На Шебекинском овощекомбинате в Белгородской области сменился конкурсный управляющий

Арбитражный суд Белгородской области освободил Трофима Кузнецова от обязанностей конкурсного управляющего ООО «Шебекинский овощной комбинат» (ШОК, бывшая структура «Рус Фуд Менеджмент»). Об этом говорится в определении суда. Новым конкурсным управляющим утвержден Александр Кафтанатий. Следующее заседание по делу назначено на 7 ноября.

Напомним, основной актив ШОК в этом году выкупило ООО «Бондюэль-Белгород» за 444 млн руб. Компания выступила единственным участником торгов. В собственность Bonduelle перешли 11 зданий, в том числе административные, производственные и складские, а также право аренды земли, оборудования и техники. Конкурсное производство в компании было введено в мае 2018 года из-за долга в 1,77 млрд руб. По данным на конец августа, сумма долга ШОК перед кредиторами составляет 1,4 млрд руб., основной кредитор — ООО «СБК актив».

Валерия Розбот