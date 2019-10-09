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На запуск трамвая до Солнечного направят 99 млн рублей

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку чертежей трамвайных путей до микрорайона Солнечный, пишет е1. Для реализации проекта выделено 99 млн рублей. Необходимо также реконструировать улицы 2-я Новосибирская и Лучистая. Трамвайный круг будет проложен от кольца кольца на улице Окружной.

Протяженность новой линии составит примерно 1, 8 км, а общая площадь проектируемой территории будет 25,13 га. На протяжении всего пути запланировано сделать 4 остановочных комплекса.

Работы должны начаться не позднее 30 ноября 2020 года.

Кроме того, как ранее сообщали в администрации, трамвайные пути обещают появиться и в Академическом. Протяженность первой очереди составит 4 км. Всего планируется установить 11 трамвайных остановок и регулируемых пешеходных переходов.

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