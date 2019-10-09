На Солнечном острове в Краснодаре сгорело кафе

Сегодня, 9 октября, горело кафе «Адмирал» на Солнечном острове Краснодара. По данным ГУ МЧС Краснодарского края, заявка о возгорании по улице Трамвайной поступила в 11:26.

Первые расчеты пожарных выехали на место в 11:27, прибыли в 11:33 . По предварительной информации, горело 140 кв. м на территории общепита. В 12:07 произошла локализация пожара. С территории «Адмирала» было эвакуировано пять человек. В 13:01 произошла ликвидация открытого горения. В настоящее время проводится разбор и пролив конструкций. Пока пострадавших нет.

Причина пожара пока не сообщается.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в настоящее время администрация Краснодара судится с арендаторами земель на Солнечном острове.

Дмитрий Михеенко