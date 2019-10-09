В реестр кредиторов Иткульского спиртзавода включены требования Сбербанка на 512,3 млн рублей

В реестр требований кредиторов Иткульского спиртзавода суд включил требования Сбербанка на 512,3 млн руб. Требования обеспечены залогом имущества предприятия: производственные здания, земельный участок, склады, оборудование, а также товарные знаки «Иткульская», «Вечерний Алтай», «Сибирское здоровье». Ране суд включил в реестр требований к спиртзаводу требования Промсвязьбанка на 134,7 млн руб., а также требования ФНС на 36,8 млн руб.

Наблюдение введено на Иткульском спиртзаводе в июне этого года по заявлению самого предприятия. «Иткульский спиртзавод» — крупное предприятие на российском рынке. В 2017 году ИЗС произвел 1,13 млн дал водки (доля на российском рынке — 1,42%), в 2018 году — 0,64 млн дал (0,81%). Выручка спиртзавода в 2018 году составила 1 млрд руб. (в 2017 году — 1,4 млрд руб.), чистый убыток — 300,4 млн руб.

Ранее о возможности приобретения активов завода сообщала международная алкогольная группа Marussia Beverages. Как уточнили «Ъ» в компании, Marussia Beverages сохраняет интерес к приобретению Иткульского спиртзавода. «Мы действуем согласно выработанному плану. Проект сложный. В настоящее время ведём переговоры с кредиторами. В случае получения компанией «Маруся Бевереджис РУС» контроля над Иткульским спиртзаводом незамедлительно возобновим производство», - рассказали «Ъ» в компании.

Оксана Павлова