Осуждены виновные в гибели шахтостроителей в Соликамске

Соликамский городской суд вынес приговор пятерым обвиняемым по уголовному делу о пожаре в строящемся стволе №4 шахты СКРУ-3 в Соликамске в декабре 2018 года, в котором погибли девять человек. Они получили сроки от трех до четырех лет колонии-поселения, сообщает «РИА Новости». Фигуранты дела обвинялись по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, смерть двух и более лиц).

На скамье подсудимых оказались начальник шахтостроительного комплекса (ШСК) СКРУ-3 Андрей Артюхин, начальник подземного участка №5 Максим Канищев, бывший горный инженер по охране труда Святослав Седов, горные мастера Игорь Чукаев и Андрей Купряшкин. Все они были сотрудниками ФГУП «Управление строительства №30», которое осуществляло реконструкцию шахты.

Пожар на строящемся четвертом стволе рудника СКРУ-3 произошел 22 декабря 2018 года. Девять рабочих оказались заблокированными в шахте, их тела удалось обнаружить 23 декабря. Все они погибли от отравления. Позже экспертиза установила, что возгорание произошло, вероятнее всего, от попадания раскаленных частиц металла на вспененный и затвердевший материал податливого слоя крепления ствола при производстве несанкционированных огневых работ.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Следствие закончило со сварочными работами».