Подконтрольный ВЭБу офшор подал иски к предприятиям «Индустриального союза Донбасса»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски кипрского офшора Margit Holding Ltd, находящегося под контролем ВЭБа, к ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ЧАО «Экоэнергия» (все расположены в Алчевске Луганской области) , свидетельствуют данные картотеки. Предприятия входили в «Индустриальный союз Донбасса», гендиректора которого в августе приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. руб.; также суд удовлетворил гражданский иск к нему почти на 199 млрд руб.

Иски поступили в суд 7 и 8 октября. В отношении Алчевского металлургического комбината подано четыре иска — на 3,6 млрд руб., 135 млн руб., 8,8 млрд руб. и 238 млрд руб.; в отношении Алчевского коксохимического завода — два иска на 2,1 млрд руб. и два иска на 40,3 млрд. руб.; в отношении «Экоэнергии» — два иска на 11,1 млрд руб.

Напомним, гендиректора «Индустриального союза Донбасса» Олега Мкртчана задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По изначальной версии следствия, он привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий ИСД, однако затем вывел средства на подконтрольный ему офшор. Позже в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd.

Подробнее о деле Олега Мкртчана — в материале “Ъ”.