Три земельных участка Кубанского универсального банка не смогли продать на аукционе

АО «Российский аукционный дом» сообщил о том, что недвижимое имущество Кубанского универсального банка в Динском районе и станице Старокарасунской Краснодара не было реализовано на публичных торгах, по причине отсутствия допущенных к аукциону участников. Данная информация опубликована в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

На торги были выставлены: земельный участок под ИЖС площадью 305,8 тыс. кв. м в станице Динской (в границах СПК «Колос») по начальной цене 77,8 млн руб., земельный участок по улице Школьной в краснодарской станице Старокарасунской площадью 48 тыс. кв. м (жилые дома, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения) по начальной цене 42 млн руб., а также земля по улице Школьной в Старокарасунской площадью 10,5 тыс. кв. м с тем же назначением по начальной цене 9,6 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, ООО КБ «Кубанский универсальный банк» было создано в 1994 году администрацией Краснодара для реализации городских экономических и социальных программ. Соучредителем КУБа (1% ) наряду с мэрией с 2012 года являлся Объединенный банк промышленных инвестиций. 27 октября 2016 года Банк России отозвал лицензию ООО «КУБ», банк был признан банкротом.

Дмитрий Михеенко