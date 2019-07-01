На дебиторку Кубанского универсального банка стоимостью 1,35 млрд рублей не нашлось покупателя

Открытый аукцион по реализации имущественного комплекса ООО КБ «Кубанский универсальный банк» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Согласно размещенному в мае этого года в ЕФРСБ объявлению о проведении торгов, на аукцион было выставлено 32 лота общей стоимостью 1,36 млрд руб. Основным имуществом КУБа, которое пытались реализовать, являются различные уступки требований по кредитным обязательствам с залоговым имуществом (дебиторская задолженность). Самыми весомыми лотами являются уступка ООО «Коллекторско-правовой центр "Ника"» на сумму120,4 млн руб. (начальная стоимость 108,4 млн руб.), уступка ООО «Наше дело» на сумму 139,7 млн руб. (начальная цена 125,7 млн руб.), а также уступка ООО «Строительная компания "Кубань"» на сумму 269,3 млн руб. (начальная цена — 242,4 млн руб.).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, ООО КБ «Кубанский универсальный банк» было создано в 1994 году администрацией Краснодара для реализации городских экономических и социальных программ. Соучредителем КУБа (1% ) наряду с мэрией с 2012 года являлся Объединенный банк промышленных инвестиций. 27 октября 2016 года Банк России отозвал лицензию ООО «КУБ», банк был признан банкротом. По состоянию на ноябрь 2018 года, долг банка перед вкладчиками, имеющими право на компенсацию, превышал 1,2 млрд руб., третью часть этой суммы Агентство по страхованию вкладов выплатило гражданам.

Бывшие-топ-менеджеры и сотрудники ООО КБ «Кубанский универсальный банк» были осуждены в декабре 2018 года по ч. 1 ст. 201.УК РФ (мошенничество в предпринимательской сфере). Андрей Страх, бывший председатель правления ООО КБ «КУБ», осужден к полутора годам колонии, его заместитель Эдуард Доронин - к году и двум месяцам, срок обоим экс-руководителям банка назначен условно. Работники банка Константин Басенко, Марина Внукова, Александр Долинко и Юрий Шмельков, которые привлекались как пособники топ-менеджеров, приговорены к условным срокам от года до года и двух месяцев.

Дмитрий Михеенко