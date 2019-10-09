В Ростове-на-Дону военный получил 18 лет колонии за убийство таксиста

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима рядового военнослужащего Никиту Чугунова, признав его вину в убийстве и разбое (п. «в», «д» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщила пресс-служба суда. Также суд обязал выплатить родным убитого в качестве моральной компенсации 1 млн руб.

По информации следствия, обвиняемый в августе 2018 года, находясь в увольнении в Сочи, остановил автомобиль и попросил местного жителя, подработавшего таксистом, отвезти его к месту назначения. Воспользовавшись моментом, военный нанес таксисту несколько ножевых ударов. Следователи полагают, что мотивом убийства послужило намерение Чугунова расплатиться с кредитом. Тело потерпевшего Чугунов отвез на строительную свалку и, прикрыв его автомобильными шинами, поджег. По заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший погиб от острого отравления продуктами горения и термического ожога. Похищенную Toyota Corolla военный перегнал в Горячий Ключ и, сняв с нее государственные номерные знаки, поставил в арендованный гараж. Спустя несколько дней преступника, отдыхавшего в гостях у родственников, задержали.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону