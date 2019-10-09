Подан иск о банкротстве посредника обвиняемого в подкупе экс-гендиректора «Нефтегорского ГПЗ»

В Арбитражный суд Самарской области подан иск о банкротстве руководителя ЗАО «Группа компаний “РОСТ”» Семена Чеха. Предприниматель является предполагаемым посредником бывшего генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» Камиля Шишканова, обвиняемого в коммерчесом подкупе и мошенничестве.

По данным электронной картотеки арбитражного суда, банкротства Семена Чеха потребовал Дмитрий Санталов. По информации «СПАРК-Интрефакс», господин Санталов выступает совладельцем ООО «ТК СКИ». Организация специализируется на оптовой торговле продуктами.

Сумма требований по исковому заявлению составляет 2,2 млн руб. Как пояснил “Ъ-Волга” Дмитрий Санталов, долг выдавался под расписку и до сих пор не возвращен.

В рамках уголовного дела силовики считают, что с 2016 по 2018 годы Камиль Шишканов незаконно получил в несколько приемов от генерального директора ООО «СМП Волга» через Антона Неклеенко и Семена Чеха коммерческий подкуп на сумму почти в 11,5 млн руб. Деньги передавались за заключение договора между АО «НГПЗ» и ООО «СМП Волга» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ более чем на 98 млн руб., а также за подписание финансовых документов на перечисление денег за них, установили правоохранители. Камилю Шишканову вменяется мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и коммерческий подкуп с вымогательством (ч. 3, 8 ст. 204 УК РФ). Антон Неклеенко обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и посредничестве в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Семену Чеху также инкриминируется посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Уголовное дело в сентябре направлено в Железнодорожный районный суд.

Сабрина Самедова