В Самаре экс-глава завода и два бизнесмена обвиняются в коммерческом подкупе и мошенничестве

Бывший генеральный директор АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» Камиль Шишканов, учредитель и финансовый директор ООО «СпецстройВолга» Антон Неклеенко и глава ЗАО «Группа компаний “РОСТ”» Семен Чех предстанут перед судом. Камилю Шишканову вменяется мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и коммерческий подкуп с вымогательством (ч. 3, 8 ст. 204 УК РФ). Антон Неклеенко обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и посредничестве в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Семену Чеху также инкриминируется посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Силовики считают, что с 2016 по 2018 годы Камиль Шишканов незаконно получил в несколько приемов от генерального директора ООО «СМП Волга» через Антона Неклеенко и Семена Чеха коммерческий подкуп на сумму почти в 11,5 млн руб. Деньги передавались за заключение договора между АО «НГПЗ» и ООО «СМП Волга» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ более чем на 98 млн руб., а также за подписание финансовых документов на перечисление денег за них, установили правоохранители.

По версии следствия, в мае 2016 года Камиль Шишканов незаконно получил коммерческий подкуп от Антона Неклеенко (2 млн руб.) и от генерального директора ООО и представителя субподрядчиков (более 7,5 млн руб.) за подписание финансовых отчетов по приемке работ и перечислению денег за них. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Железнодорожного района Самары.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Камиль Шишканов больше не работает в АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод», а Антон Неклеенко и Семен Чех остаются на прежних постах в указанных организациях.

Евгений Чернов