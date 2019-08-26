Вице-мэра Тамбова насмерть сбила машина в Рязанской области

Курирующий общие вопросы заместитель мэра Тамбова Алексей Ануфриев на минувших выходных погиб в ДТП в Рязанской области. Как сообщила “Ъ-Черноземье” руководитель пресс-службы мэрии Надежда Пилипенко, рано утром 24 августа на трассе Р22 «Каспий» в городе Скопине его сбил автомобиль. Чиновник скончался на месте. Предварительно сообщается, что он не заметил автомобиль, когда переходил дорогу в неположенном месте.

Господин Ануфриев работал в мэрии с 2017 года, координировал деятельность комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций общественной безопасности и охране окружающей среды, контрольного комитета, архивного отдела и управления делами. До работы в мэрии занимал должность первого зама главы Рассказовского района, был помощником вице-губернатора Тамбовской области.

Андрей Прах