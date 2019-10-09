В Казани подержанные автомобили за год подешевели в среднем на 2,8%

Средняя цена на автомобиль в Казани по итогам третьего квартала 2019 года составила 474 тыс. руб., что на 2,8% меньше по сравнению с прошлогодними данными. Среди крупнейших городов России с самой высокой стоимостью машин столица Татарстана заняла пятое место. Исследование провели специалисты компании «Авито Авто».

Самые дорогие автомобили продаются в Москве (536,9 тыс. руб. за одну машину), в Краснодаре (497,8 тыс.руб.) и Красноярске (490,2 тыс.), самые дешевые в Волгограде (346,5 тыс. руб.),в Омске (355,3 тыс. руб.) и в Воронеже (363,2 тыс. руб.).

В Казани пятерку самых продаваемых автобрендов по итогам третьего квартала 2019 года составили ВАЗ (средняя стоимость 154 тыс. руб.), KIA (562 тыс. руб.), Chevrolet(324 тыс. руб.), Daewoo (112 тыс. руб.) и Hyundai (519 тыс.). Чаще всего в Казани автолюбители покупали ВАЗ-2114 в среднем за 94 тыс. руб., Lada Kalina за 180 тыс. руб., Lada Priora за 187 тыс. руб., Lada Granta за 267 тыс. руб., KIA Rio за 442 тыс. руб., Daewoo Nexia за 97 тыс. руб., Ford Focusз 320 тыс. руб., Daewoo Matiz за 107 тыс. руб., Hyundai Solaris за 474 тыс. руб. и ВАЗ-2112 за 82 тыс. руб.

"Ъ-Казань"