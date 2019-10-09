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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава воронежского Росздравнадзора вернулся в облправительство

Глава Росздравнадзора в Воронежской области Владимир Щербаков назначен заместителем руководителя аппарата областного правительства, сообщает DeFacto. Он будет подчиняться вице-губернатору Сергею Трухачеву и курировать нацпроекты в социальной сфере.

Господин Щербаков руководил отделением Росдравнадзора в регионе с 2010 года. До этого с 1999 года был зампредом областного правительства—главой комитета по здравоохранению. Руководить отделением временно будет бывший зам господина Щербакова Александр Шлыков.

Сергей Калашников


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