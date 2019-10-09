«АвтоВАЗ» начал выпуск с Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» начал выпуск новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.

Седаны Vesta и Vesta Cross, универсал Vesta SW и Vesta SW Cross получат тот же вариатор Jatco, что уже устанавливается на кроссовер Lada XRAY Cross. Коробка передач, применяющаяся на моделях альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, дополнительно оснащена компактным двухступенчатым «автоматом», позволяющим повысить топливную экономичность и выносливость в тяжелых условиях. Вариатор сочетается с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым двигателем.

В ходе адаптации мотора для Lada Vesta появились новые калибровки силового агрегата, оригинальная система выпуска, новые приводы колес, модернизированные опоры силового агрегата. При этом инженерам удалось сохранить неизменными массу автомобиля и дорожный просвет. В ходе испытаний модификации с вариатором 39 тестовых машин проехали суммарно один миллион км, а также прошли лабораторные и климатические проверки в диапазоне температур от -47 до +40 градусов.

Стоимость Lada Vesta с вариатором и сроки начала продаж такой модификации пока не названы.