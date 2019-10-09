На Ставрополье застройщика «АртСтройТехно» будут судить за хищение 22 млн рублей

Учредителя и директора ставропольской строительной компании «АртСтройТехно» и ее знакомого будут судить за 13 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 18 эпизодах покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным «СПАРК-Инткрфакс», директором компании являлась Лилия Склярова.

По данным следствия, с марта 2014 по сентябрь 2015 года обвиняемые «АртСтройТехно» привлекали деньги дольщиков для финансирования строительства многоквартирного жилого дома в Ставрополе. Согласно договорам долевого строительства, компания обязалась построить многоэтажный дом, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать квартиры дольщикам.

Однако строительство обвиняемые даже не начали. От их действий пострадали более 30 дольщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 22 млн руб.

По другим фактам мошенничества ООО «АртСтройТехно» при строительстве многоквартирных домов расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, компания «АртСтройТехно» была признана банкротом в марте 2017 года. Недостроенные дома передали застройщику ООО СУ «СтройГрад-1». Он должен был приступить к строительству этим летом.

Однако экспертиза показала, что недобросовестный застройщик «АртСтройТехно» использовал для строительства некачественные материалы, и две позиции дома придется снести. Позицию два можно достроить при условии демонтажа пяти верхних этажей и усиления строительных конструкций. Позиция три также будет достроена с помощью усиления стен.

Сейчас уже шести участникам долевого строительства передали квартиры в новом доме. Остальные получат новое жилье в порядке очередности.

Дарья Голякова