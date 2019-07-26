Часть недостроенного дома в Ставрополе придется снести для завершения строительства

Строители приняли решение снести позиции четыре и пять недостроенного дома в Ставрополе на ул. Тюльпановой, сообщает управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

Дом начинала строить компания «АртСтройТехно», которая позднее была объявлена банкротом. Тогда объекты незавершенного строительства передали ООО СУ «СтройГрад-1». Новый застройщик должен был приступить к строительству этим летом.

Однако экспертиза показала, что недобросовестный застройщик «АртСтройТехно» использовал для строительства некачественные материалы, и две позиции дома придется снести. Позицию два можно достроить при условии демонтажа пяти верхних этажей и усиления строительных конструкций. Позиция три также будет достроена с помощью усиления стен.

«Дольщики могут получить новые квартиры с аналогичной площадью в микрорайоне Чапаевка, либо ждать строительства своих домов на Тюльпановой», - передает пресс-служба слова руководителя управления СК по строительному и жилищному надзору Валерия Савченко.

Позиции два и три будут готовы к концу 2020 года, а демонтаж и строительство четвертой и пятой позиций может занять неопределенное время.