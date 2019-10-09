Альфа-банк продал долю в краудфандинговой платформе «Поток»

Группа инвесторов во главе с руководителями фонда FinTech Capital Юрием Поповым и Антоном Еременко купили долю 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса. Контроль над остальными 60% компании сохранился за Альфа-банком, сообщает РБК.

Операционную деятельность платформы курирует управляющий партнер господин Еременко, сообщил представитель инвесторов. Как сообщалось ранее, гендиректором «Потока» станет представитель нового совладельца. Сумма сделки не разглашается.

О предстоящей продаже «дочки» Альфа-банка стало известно в августе. В том же месяце проект покинул его руководитель Никита Абраменко. Свое решение он объяснил тем, что за годы работы так и не удалось договориться с банком о получении доли. На апрель 2019 года Альфа-банк оценивал вложения в свою «дочку» в 140 млн, а балансовая стоимость составила 110,5 млн руб.

Подробнее о «Потоке» и других платформах для финансовых посредников — в материале “Ъ-Деньги” «Клуб знакомств для инвесторов».