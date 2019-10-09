Мэрия Уфы не поддерживает планы воссоздания на улице Ленина Дома купцов Патокиных

Предприниматель Николай Литвинов, который в 2018 году воссоздал на углу улиц Ленина и Кирова в Уфе снесенный в 2006 году памятник истории Дом Бушмариных, намерен воссоздать еще один исторический объект. Он обратился к мэрии Уфы с предложением выставить на торги земельный участок на улице Ленина, рядом с домом 37/1, где ранее стоял Дом купцов Патокиных, чтобы построить копию этого особняка.

Как следует из материалов арбитражного суда, в январе текущего года господину Литвину было отказано в предоставлении участка. Теперь он пытается признать отказ незаконным и обязать мэрию выставить землю на торги через суд.

Предприниматель просит о выделении участка площадью 580 кв.м, чтобы восстановить объект в его исторических границах. По его ходатайству суд затребовал документы о сносе Дома купцов Патокиных, который проводило МУП ИСК. МУП привлечено к разбирательству третьим лицом. Оно продолжится 13 ноября.

По данным открытых источников, Дом купцов Патокиных располагался на улице Ленина, 37 б, был построен не ранее 1850 года. Купец Никифор Патокин был крупным городским меценатом, устраивал новогодние праздники для учеников церковно-приходской школы, был крупным спонсором строительства кафедрального собора Рождества Богородицы.

Ирина Самойлова