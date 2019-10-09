Утильсбор подталкивает к выходу

Российский авторынок рискует лишиться нескольких игроков, а оставшиеся производители скоро повысят стоимость машин на сотни тысяч — таковы вероятные последствия повышения утилизационного сбора, уверены в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Ее представители написали письмо Владимиру Путину, отметив, что неизбежно пострадают сами продавцы, и порядка трехсот дилерских центров закроется. “Ъ FM” узнал у участников рынка, к чему они готовятся и как вынуждены поднимать ценник. Подробности — в материале Владислава Викторова.

Идея повысить утилизационный сбор для автопроизводителей принадлежит Минпромторгу. Как ранее писал “Ъ”, увеличить платежи за будущую переработку машин ведомство хочет из-за того, что ранее властям пришлось снизить импортные пошлины, как того требовала ВТО. Поэтому утильсбор должен компенсировать эти недополученные доходы. Решение в целом логичное, но несвоевременное, говорят в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», ведь это неизбежно приведет к росту стоимости машин.

Вряд ли россияне готовы покупать их по новым ценам, говорит президент ассоциации Олег Мосеев: «В сегменте масс-маркет повышение утильсбора может привести к подорожанию машин на 50-60 тыс. руб., в премиум-сегменте — до 300 тыс. руб. Средняя цена машин по рынку — 1,4 млн руб., в сегменте масс-маркет — меньше 1 млн руб. 50-60 тыс. руб. — это плюс 5-6% к цене. Сейчас она является ключевым моментом для потребителя в выборе транспорта. Инфляцию никуда не деть, а доходы населения не растут, если не сказать, что они сокращаются».

Поэтому в ассоциации предлагают отказаться от повышения утильсбора или хотя бы растянуть его внедрение на несколько лет. Ведь если этого не сделать, то больше всех пострадают производители автомобилей сегмента масс-маркет, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. Дело в том, что сейчас дилеры отпускают такие машины с минимальной выгодой для себя — это помогает поддерживать спрос. Но любое повышение цены — это повод для клиентов отказаться от покупки, добавляет Владимир Попов: «Если мы говорим о таких машинах, как Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo, утильсбор ляжет огромным бременем на автопроизводителей и фактически их придавит. Те вынуждены будут поднять цены.

У нас не так все хорошо с доходами граждан, чтобы бесконечно поднимать цены на автомобили».

В результате повышения утильсбора из России начнут уходить автокомпании, а затем порядка 300 дилерских центров могут закрыться, говорят в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Руководитель отдела продаж «Авилон. Volkswagen» Максим Васильев считает, что подсчеты несколько преувеличены. Уйти могут только те, у кого и так в последние годы есть проблемы с продажами, а сам по себе утильсбор составляет не больше 2% от цены нового автомобиля: «Наверное, мы не заметим уход некоторых дилеров и брендов. Это относится к Peugeot и Citroen, которые в свое время блистали на нашем рынке. В премиальном сегменте рынка количество продаваемых автомобилей каким было, таким и останется: если мы сравним цену автомобиля BMW третьей серии сейчас и цену после повышения утилизационного сбора, то она увеличится на 20 тыс. руб., что будет незначительно»,— говорит Максим Васильев.

Впрочем, пример BMW непоказательный, так как производство автомобилей немецкой марки частично локализовано в России. Это значит, компания может рассчитывать на субсидии от государства, как и Mercedes-Benz, который в апреле открыл свой завод в Московской области. Автомобили брендов, которые до сих пор не запустили производство в стране, могут ощутимо подорожать, говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов: «В качестве примера можно привести Porsche. Сейчас утилизационный сбор для компаний, которые собирают машины внутри страны, компенсируется промышленными субсидиями. И если он компенсироваться не будет, это может привести к повышению цен».

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Ситуация выглядит не слишком оптимистичной. Но, по словам экспертов, вероятность, что какая-то компания все-таки решит уйти из страны, невелика, как и вероятность, что кто-то вернется. А такие планы были у марки Opel. Возвращение запланировано на конец года, но теперь эксперты не исключают, что планы изменятся. Как ранее рассказывали в Groupe PSA, куда входит Opel, в России будет локализована сборка только двух машин: микроавтобуса Zafira Life и коммерческого фургона Opel Vivaro. А вот паркетник Opel Crossland X будут импортировать из Германии.