Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия заняла 43-е место в Глобальном рейтинге конкурентоспособности (Global Competitiveness Index) Всемирного экономического форума (WEF). Несмотря на то что общий балл увеличился с 65,6 до 66,7, строчка в рейтинге не изменилась с прошлого года.

Улучшилась макроэкономическая среда в России (плюс 2,5 балла и на 12 мест выше в рейтинге). Авторы отчета объясняют это преодолением рецессии 2015 года, невысоким уровнем инфляции и устойчивостью государственного финансирования. Также Россия на 2,2 балла улучшила инновационный потенциал благодаря повышению качества научно-исследовательских институтов, постоянных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также распространению интернета.

Ухудшились показатели квалификационной базы российского труда: качество образования не успевает за потребностями современной экономики, считают эксперты. Еще одной проблемной областью аналитики назвали финансовую систему: малые и средние предприятия имеют ограниченный доступ к финансам, банки обременены непогашенными кредитами, а российский рынок акций слабо развит относительно размеров его экономики.

В 2018 году Россия поднялась в рейтинге WEF на две позиции относительно 2017 года — с 45-го на 43-е место. Основной вклад в рост рейтинга тогда внесла макростабилизация экономики.

Подробнее о прошлогоднем рейтинге — в материале “Ъ” «Плюс два по конкурентоспособности».