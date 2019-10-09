Руководство области разберется в ситуации с отсутствием пандуса в больнице Ершова

В ситуации с отсутствием пандуса в одной из частных клиник Ершова Саратовской области будут разбираться заместитель председатель правительства региона Сергей Наумов, министр здравоохранения Наталья Мазина.

Такое поручение дал губернатор Валерий Радаев. Здание не оборудовано элементами доступной среды, что создает «огромные сложности для передвижения людей с ограниченными возможностями, именно колясочников», - уточнили в облправительстве.

Напомним, пациенты из-за отсутствия пандусов вынуждены ползком взбираться на крыльцо входной группы, чтобы попасть в медучреждение.

Марина Ковалева