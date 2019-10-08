В Ершове инвалиды вынуждены забираться на не оборудованное пандусом крыльцо больницы

Депутат Государственной думы Николай Панков намерен пообщаться с руководством министерства здравоохранения Саратовской области по вопросу оснащенности медучреждений, в том числе частных, пандусами. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Пара слов».

Поводом послужило сообщение из социальных сетей, в котором жители Ершова сообщили об отсутствии пандуса на входе в подведомственную «РЖД» больницу на улице Вокзальной. Из-за этого инвалиды вынуждены перемещаться по ступенькам ползком. «Отмечу: жители говорят – учреждение работает на платной основе, а условия для своих пациентов не может создать. Куда тогда идут деньги?», - возмутился господин Панков.

Марина Ковалева