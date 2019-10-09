Сотрудники Росгвардии не досчитались зарплаты Они подали в суд на управление в Екатеринбурге

Ленинский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению исков сотрудников Росгвардии, спорящих со своим ведомством из-за выплаты зарплаты. В сентябре частично были удовлетворены требования оперуполномоченного боевого отделения специального отряда быстрого реагирования управления ФСВНГ России Самутдинова к Уральскому округу войск национальной гвардии РФ и управлению Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области.

Истец просил признать неправомерным снижение его денежного довольствия, на которое он не соглашался. Как следует из решения райсуда, с февраля 2019 года истцу в одностороннем порядке уменьшили тарифный разряд с 27 до 17. В итоге это отразилось на его зарплате. При этом, согласно действующему законодательству, снижение денежного довольствия, даже при переводе на нижестоящую должность, быть не должно.

Известно, что истец уже кардинально менял ведомство и за ним оставалась его зарплата. Так он работал оперуполномоченным в ГУ МВД по УрФО до расформирования управления в 2014 году. После этого он перешел в региональное ГУ МВД с прежним тарифным разрядом. При этом, изначально в Росгвардию он также был переведен со своим тарифным разрядом, который после проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности управления был снижен.

В ходе судебного процесса юристы Росгвардии настаивали, что нынешняя должность Виталия Самудинова ниже, чем была в структуре МВД, и предусматривает максимальный тарифный разряд 17. Кроме того, на нее он не перевелся, а был трудоустроен по личному заявлению. Соответственно, права на сохранение прежней зарплаты не имеет.

В итоге райсуд посчитал, что Росгвардия нарушила права своего сотрудника, и потребовал вернуть ему тарифный разряд и сделать перерасчет зарплаты с марта текущего года по настоящий момент.

Кроме того, в Ленинском райсуде находится иск сотрудника Росгвардии Кожеева, который требует выплаты компенсаций от управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области. Подробностей иска пока нет, третьим лицом по делу привлечена объединенная группировка войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Игорь Лесовских