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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В свердловской полиции планируют сократить 175 ставок

В ГУ МВД по Свердловской области сократят 175 ставок, сообщает паблик «Омбудсмен полиции». Сокращение пройдет за счет вакантных мест начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, согласно приказу МВД РФ, изменения в штатную численность вносятся для укрепления подразделений по вопросам миграции территориальных органов полиции.

В Уральском федеральном округе количество сотрудников плаиниурется изменить и в органах МВД в Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Цифры по ним не опубликованы.

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