Тарпищев Шамиль Анвярович

Родился 7 марта 1948 года в Москве. Окончил Государственный центральный институт физкультуры (1970). Трижды входил в десятку сильнейших теннисистов СССР. В 1974 году стал старшим тренером сборной СССР. В 1988 году познакомился с Борисом Ельциным, позднее стал его личным тренером по теннису. В 1991–1992 годах возглавлял Федерацию тенниса СССР и СНГ. Был председателем координационного комитет по физкультуре и спорту при президенте РФ, советником президента по физкультуре и спорту. В 1994–1996 годах возглавлял Госкомитет РФ по физкультуре и туризму. В 1996 году стал советником мэра Москвы по спорту, тогда же возглавил совет директоров Кубка Кремля. В 1999 году избран президентом Всероссийской теннисной ассоциации (сейчас — Федерация тенниса РФ). Капитан сборных СССР, СНГ и РФ в Кубке Дэвиса (1974–1992, 1997 — настоящее время), одержал в этом турнире две победы (2002, 2006). Капитан сборных СССР и РФ в Кубке федерации (1978–1980, 2000–2013), одержал в этом турнире четыре победы (2004, 2005, 2007, 2008). Имеет несколько государственных наград, в том числе ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени. Заслуженный тренер СССР и РФ. С 1996 года — член Международного олимпийского комитета.